انت الان تتابع خبر الليرة التركية تسجل انخفاضا جديدا امام الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 09:47 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 0.87% إلى 18.9735 ليرة تركية.

ويدرس خبراء الاقتصاد في الوقت الراهن تأثير الزلزال القوي الذي هز تركيا في الشهر الماضي.

كما تضيف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في 14 أيار إلى حالة الضبابية.



وستحدد نتيجة تلك الانتخابات ما إن كانت تركيا ستواصل السياسات المالية غير التقليدية للرئيس رجب طيب أردوغان أم ستعدل عنها.