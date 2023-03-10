انت الان تتابع خبر زيدان بيوم القاضيات: نسعى جاهدين لزيادة عددهن ضمن خطة مدروسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيدان، في كلمة لها خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات، وحضرها مراسل السومرية: "أتقدم بالشكر الجزيل للزميلات في رابطة القاضيات العراقية على دعوتهن لنا للمشاركة في هذا الاحتفال المبارك الخاص باليوم العالمي للقاضيات، الذي يتزامن مع عيد المرأة العالمي وذكرى تأسيس رابطة القاضيات العراقية في 8 آذار من كل عام".وأضاف: "بهذه المناسبة أتقدم باسمي ونيابة عن زملائي قضاة العراق، بأجمل التهاني للزميلات القاضيات، وأتمنى لهن المزيد من النجاح والتالق"، مؤكداً استمرار المساعي في تمكين القاضيات من تولي المناصب القضائية التي تتناسب مع قدراتهن المتميزة في مختلف الاختصاصات القضائية لإيماننا المطلق بهذه القدرات التي ساهمت في تعزيز الصورة الإيجابية للقضاء العراقي".

وتابع: "كذلك سوف نسعى جاهدين لزيادة عدد القاضيات ضمن خطة مدروسة تستهدف بشكل عام زيادة عدد القضاة وصولاً إلى النسبة المطلوبة قياساً لعدد سكان العراق، مع توفير كافة مستلزمات نجاح القاضية وهي بصدد ممارسة عملها في سوح القضاء إلى جانب زميلها القاضي، إضافة إلى إشراكها في كل نشاط يهدف إلى تطوير القدرات القضائية والقانونية".