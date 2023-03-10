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سُرقت من متحف بغداد في 2003.. إعادة قطعة أثرية للعراق عمرها 2700 عام

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بغداد - ياسين صفوان - وتظهر القطعة العاجية مجسما لأبو الهول، وهي مزينة، وقد تم عرضها في متحف كارلوس في جامعة إيموري في أتلانتا.

ووفقا لموقع الـ"إف بي أي"، فقد اكتشف عملاء المكتب أن القطعة ربما سرقت أثناء نهب المتحف العراقي في بغداد في عام 2003، مرجحا أن يكون هذا هو أول أثر مسروق من بغداد يعثر عليه في متحف أمريكي.

ويعتقد المحققون أن متحف كارلوس اشترى القطعة الأثرية في عام 2006 بناء على معلومات مضللة.

وقال جوزيف بونافولونتا، الوكيل الخاص المسؤول عن المكتب الميداني في بوسطن: "تمثل هذه القضية التزامنا المستمر بالسعي لتحقيق العدالة لضحايا جرائم الفن هنا وفي الخارج".

وأضاف: "مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن فخور للغاية بأنه لعب دورا في المساعدة على استعادة القطعة"، مبينا أنه أقيم حفل في السفارة العراقية في واشنطن العاصمة، حيث قام عميل خاص بفريق مكافحة الجرائم الفنية بتسليم القطعة الأثرية إلى السفارة لإعادتها إلى العراق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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