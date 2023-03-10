انت الان تتابع خبر سُرقت من متحف بغداد في 2003.. إعادة قطعة أثرية للعراق عمرها 2700 عام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتظهر القطعة العاجية مجسما لأبو الهول، وهي مزينة، وقد تم عرضها في متحف كارلوس في جامعة إيموري في أتلانتا.

ووفقا لموقع الـ"إف بي أي"، فقد اكتشف عملاء المكتب أن القطعة ربما سرقت أثناء نهب المتحف العراقي في بغداد في عام 2003، مرجحا أن يكون هذا هو أول أثر مسروق من بغداد يعثر عليه في متحف أمريكي.

ويعتقد المحققون أن متحف كارلوس اشترى القطعة الأثرية في عام 2006 بناء على معلومات مضللة.