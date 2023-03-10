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أول تعليق من كريستيانو بعد خسارة الكلاسيكو السعودي

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2023-03-10 | 06:10

أول تعليق من كريستيانو بعد خسارة الكلاسيكو السعودي

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الخليج 365 - رياضة
علق النجم البرتغالي، ، لاعب نادي النصر، على خسارة فريقه في الكلاسيكو أمام اتحاد جدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم.

واقتنص اتحاد جدة الصدارة بفوز صعب وثمين على غريمه النصر 1-0 الخميس، في قمة المرحلة الـ20 على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله .

وفشل البرتغالي في إنقاذ فريقه من هزيمة قاسية أمام منافسه على صدارة ترتيب الدوري المحلي.


ونشر رونالدو رسالة عبر حسابه على "تويتر" عقب المباراة، يعلن فيها عن خيبة أمله وإحباطه بسبب خسارة الكلاسيكو أمام الاتحاد.

وقال رونالدو في رسالته: "محبطون من النتيجة، لكننا لا نزال نركز على موسمنا والمباريات المقبلة".

وأضاف النجم البرتغالي: "شكرا لجمهور النصر على دعمكم، نعلم أنه يمكننا الاعتماد عليكم في كل وقت".

وتعتبر هذه الخسارة الأولى للنصر في الدوري السعودي منذ تعاقده مع النجم البرتغالي رونالدو مطلع العام الحالي.

إلا أنها المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها رونالدو في التسجيل بقميص النصر بعدما فشل في زيارة شباك الباطن خلال المباراة الماضية والتي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 3-1.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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