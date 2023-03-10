شكرا لقرائتكم خبر عن 271 مليون جنيه استثمارات لتطوير معهد بحوث أمراض العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، اهتماما بالغا بتطوير البحث العلمي، وذلك من خلال تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما تستهدف الحكومة، الانتهاء من مراكز تجميع وتصنيع الأقمار الصناعية بمدينة القضاء، وكذا الانتهاء من معهد البحوث الإلكترونية.

يأتي ذلك إلي جانب العمل علي مواصلة التوسع في الشراكات العلمية العالمية في المشاريع البحثية الممولة من جهات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي، ومعاهد الصحة الدولية، فضلا عن استكمال مبنى معامل كلية الهندسة، و مبنى ومركز تأهيل كلية العلاج الطبيعي.



ووجه لمعهد " بحوث أمراض العيون" والذي وجهت له استثمارات قدرها 271 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2022/2023 ، لتنفيذ عدد من المشروعات أهمها مشروع تطوير شبكة تغذية الكهرباء الرئيسية بمعهد بحوث أمراض العيون بالجيزة