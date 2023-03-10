شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية.. مباحثات هاتفية للسيسي وبوتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيسان المصري والروسي، وكشف تفاصيله بيانان للكرملين والرئاسة المصرية.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية فإن الاتصال شهد تبادل التهنئة بمناسبة مرور ٨٠ عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو.

وبحث الرئيسان سبل تعزيز مختلف أطر التعاون بين مصر وروسيا، خاصةً من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارية بينهما، حيث ثمنا العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين الدولتين في مختلف المجالات على المستويين الرسمي والشعبي، مع تأكيد مواصلة دفع تلك الروابط خلال الفترة القادمة.

وناقش الطرفان آخر المستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكدا أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها.

كما تطرق الاتصال إلى التشاور حول سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة لا سيما في مجال الغذاء، وأشارا إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررة في إفريقيا التي تأثرت دولها أكثر من غيرها في هذا الصدد.

بدوره، أعلن الكرملين أن بوتين والسيسي، بحثا خلال الاتصال الهاتفي صفقة الحبوب وضرورة تنفيذها بشكل شامل.

وقال: "فيما يتعلق بضمان الأمن الغذائي العالمي، أطلع بوتين السيسي على النهج الروسي تجاه اتفاقيات إسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وتصدير المواد الغذائية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية، مشددا على ضرورة تنفيذها بشكل شامل".

وتابع: "تم التطرق بشكل خاص إلى قضايا إرسال المنتجات الزراعية الروسية إلى مصر، وكذلك تنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى في مجالات الطاقة والصناعة".