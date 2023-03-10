شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "حمام دم".. قتلى وجرحى في إطلاق نار بكنيسة في هامبورج الألمانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وسائل إعلام ألمانية، بسقوط قتلى وجرحى في عملية إطلاق نار بكنيسة في حي ألستر دورف في مدينة هامبورج.

ووصفت تقارير إعلامية عملية إطلاق النار بـ "حمام دم"، حيث تأكد مقتل ستة أشخاص وجرح اثنين آخرين، في حصيلة أولية.

في هذه الأثناء تحدثت شرطة هامبورج عن "وضع صعب"، وأطلقت عملية أمنية واسعة النطاق في منطقة ألستر دورف بعد حادث إطلاق النار.

كما دعت الشرطة المواطنين إلى تجنب المنطقة، وقالت: "ابحثوا عن مأوى في مبنى على الفور".

وتتحدث بيانات الشرطة عن وجود أكثر من شخص يطلق النار.

وأعلنت الشرطة الألمانية، الخميس، مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار داخل كنيسة في مدينة هامبورج بشمال البلاد.

وقالت الشرطة عبر تويتر: "تشير المؤشرات الأولية إلى إطلاق أعيرة نارية في كنيسة في شارع ديلبوجي بمنطقة غروسبورستيل. أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة بعضها قاتل".

وأفادت الشرطة أنها تقوم بعملية كبيرة في منطقة ألستردورف لتعقب الجناة.

ونقلت وسائل إعلام أن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في الهجوم، حسبما أفادت خدمة "فوكوس أونلاين" الإعلامية، الخميس، نقلا عن خدمة الإطفاء.

وأكدت خدمة "فوكوس" أن الجناة هاربين، مضيفة أن خدمات الطوارئ والأطباء هرعوا إلى موقع الحادث.

من جهتها، أوردت صحيفة "بيلد" اليومية الشعبية أن إطلاق النار وقع في كنيسة "شهود يهوه" شمال المدينة.

وقال المكتب الفيدرالي للحماية المدنية: "حوالى التاسعة مساء الخميس، أطلق شخص أو أكثر مجهولين النار على أشخاص في كنيسة".

وبحسب عدد من وسائل الإعلام، تم تحذير سكان المدينة من "تهديد شديد" عبر تطبيق الإنذار من الكوارث، ودعتهم الشرطة إلى تجنب المنطقة المعنية.

وجاء في الإنذار: "احتموا على الفور في مبنى". كما صدرت توصيات للجمهور باستعمال "الهاتف فقط في حالة الطوارئ القصوى تفاديا للضغوط على الشبكات".