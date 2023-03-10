81 صاروخا على أوكرانيا في ليلة صعبة

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وقال عبر تطبيق تلجرام، أمس الخميس، «إنها كانت ليلة صعبة»، وذكر أن روسيا أطلقت ما مجموعه 81 صاروخا في جميع أنحاء البلاد ووقعت للأسف أيضا إصابات ووفيات.
وأكد أن الروس عادوا إلى تكتيكاتهم البائسة، وأوضح أنه يمكن للمحتلين فقط ترويع السكان المدنيين.
هذا كل ما يمكنهم فعله، وأضاف «إن ذلك لن يساعدهم في كسب الحرب».
وأعلنت عدة مدن أوكرانية، في وقت مبكر من صباح أمس، شن روسيا موجة جديدة من الضربات الصاروخية.
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