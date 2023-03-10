كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا

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وقالت هيئة الأركان العامة في سول «إنه تم إطلاق الصاروخ مساء أمس، في المنطقة المحيطة بمدينة نامبو الساحلية على الساحل الغربي».
وأضافت هيئة الأركان «إنه كان صاروخا باليستيا قصير المدى، وأنه لم يكن من المعروف في البداية إلى أي مدى حلق».
يشار إلى أنه محظور على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية بموجب قرارات الأمم المتحدة.
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