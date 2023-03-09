أزمة أوكرانيا.. الكشف عن وساطة عربية

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بغداد - ياسين صفوان - والتقى سفير البحرين لدى روسيا، الخميس، البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا.

وقالت البطريركية في بيان لها إن "الساعاتي أكد أن ملك البحرين أبدى استعداده "للمساهمة في تحقيق السلام من خلال المفاوضات، بما في ذلك عبر اتصالاته الشخصية أو الاتصالات مع الجهات التي قد تسهم في ذلك".



كما أشار البطريرك كيريل إلى الطبيعة الودية للعلاقات بين روسيا والبحرين.

ونقل السفير للبطريرك كيريل دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لزيارة البحرين.