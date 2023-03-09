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تقرير يكشف عن خطة برشلونة لاستعادة ميسي

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2023-03-09 | 21:26

تقرير يكشف عن خطة برشلونة لاستعادة ميسي

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كشف تقرير صحفي إسباني، عن تفاصيل خطة برشلونة لاستعادة أسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي.
ورحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 إلى باريس، بعد مسيرة طويلة في كتالونيا استمرت لأكثر من 20 عاما.

وذكرت قناة "كواترو" الإسبانية، أن خروج سان جيرمان من بالخسارة أمام بايرن ميونخ في ثمن النهائي، فتح بابا صغيرا أمام برشلونة من أجل إعادة "ليو".


وأضافت: "البارسا وجد صيغة لينفذ من خلالها خطة عودة النجم الأرجنتيني، إذا أراد ليونيل اتخاذ هذه الخطوة".

وزادت: "عقد ليو مع باريس ينتهي هذا الموسم، لم يجدد حتى الآن، ومع الخروج من دوري الأبطال قد يرحل في القريب العاجل".

وتابعت: "ميسي يمكن أن يعود إلى برشلونة إذا قبل راتبا قدره 200 ألف يورو سنويا، وهو ما حصل عليه داني ألفيس في الأشهر الستة التي قضاها مع الفريق الكتالوني".

وواصلت: "ومن أجل تعويض ميسي عن الراتب الضعيف، سيقيم البارسا مباراة ودية تكريمية للأسطورة الأرجنتيني، يرجح أن تجمع نحو 100 مليون يورو، ستذهب بالكامل إليه (ليو)".

وختمت: "رغم رغبة عائلة ميسي في العودة لبرشلونة، إلا أن ليو متحفظ بشأن خوض مغامرة ثانية مع البلوجرانا، ويروق له الانتقال لفريق إنتر ميامي الأمريكي".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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