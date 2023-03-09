وزيرة خارجية ألمانيا تطلع على فظائع داعش بالعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زارت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك ساحات مركزية شهدت فظائع ارتكبها تنظيم داعش في منطقة سنجار في شمال غرب العراق بالقرب من الحدود السورية.

وفي ظل جولة ظلت سرية في البداية لأسباب أمنية، توجهت الوزيرة الألمانية أمس، مع جزء من الوفد المرافق لها إلى المنطقة في موكب تمت حمايته بشكل خاص.

يذكر أن داعش قتلت أكثر من خمسة آلاف شخص من أتباع الطائفة الإيزيدية في عام 2014 عندما اجتاحت المنطقة.

وتم قتل واختطاف واستعباد عشرات الآلاف من الأشخاص هناك.

وصحيح أن الجهاديين التابعين لداعش يعدوا مهزومين عسكريا منذ عام 2017، إلا أن خلايا تابعة لداعش لا تزال تقوم بتنفيذ هجمات.