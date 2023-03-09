شكرا لقرائتكم خبر حماس تحكم بالإعدام على فلسطينيين متهمين بالتخابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت هيئة القضاء العسكري التابعة لحركة حماس في غزة، أمس، 3 أحكام بالإعدام، منها اثنان بتهمة التخابر لصالح إسرائيل.

وقال بيان صادر عن هيئة القضاء العسكري، إن حكمين بالإعدام صدرا بحق «متخابرَين مع الاحتلال الإسرائيلي»، استنادا إلى نصوص مواد الاتهام ومواد قانون العقوبات الثوري لعام 1979.

وذكر البيان أن الحكم الثالث بالإعدام صدر بحق أحد تجار المخدرات، استنادا إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف، بأن عددا آخر من الأحكام صدرت عن المحكمة العسكرية بحق «متخابرين مع الاحتلال»، وتجار مخدرات، عدد منها بالسجن المؤبد، والأخرى راوحت بين 4 أشهر إلى 17 عاما مع الأشغال الشاقة.

وتواصل المحاكم التابعة لحركة حماس في غزة إصدار أحكام الإعدام، رغم انضمام فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

على صعيد آخر، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 4 صيادي أسماك فلسطينيين، اليوم، برصاص قوات البحرية الإسرائيلية، أثناء ممارستهم عملهم في بحر مدينة غزة.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، إن الصيادين الـ4 أصيبوا بالرصاص المطاطي من زوارق إسرائيلية قبالة شواطئ شمال غزة، موضحا أن حالتهم مستقرة.

أحكام الاعدام في فلسطين

