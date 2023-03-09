الرئيس التونسي ينهي فساد البلديات

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وتعد هذه الخطوة الثانية لحل مجالس منتخبة، بعد قرار سعيد بحل البرلمان المنتخب في 2019، قبل أن يتم انتخاب برلمان جديد بقانون انتخابي منقح، عقب خارطة الطريق التي وضعها في 2022.
وجرى انتخاب المجالس البلدية الحالية منذ 2018، وهي الانتخابات البلدية الأولى منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد بعد ثورة 2011.
ووفق الرئيس سعيد، ستتولى النيابات الخصوصية إدارة البلديات، إلى حين تنقيح القانون الانتخابي، والدعوة إلى انتخابات بلدية جديدة.
ويقود الرئيس التونسي حملة إصلاحات وتطهير طويلة في تونس، ويؤكد أنه يعمل على تحرير مؤسسات الدولة من الفساد والفوضى، وتصحيح مسار الثورة.
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