عودة مطار حلب الدولي للخدمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة النقل السورية أن حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي ستعود اعتبارا من اليوم.

وقالت الوزارة في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس، «إن كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع الشركات الوطنية أنجزت إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي».

ودعت الوزارة النواقل الجوية المشغلة عبر المطار إلى إعادة برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة، إضافة إلى استعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال على مدار الساعة.

وكانت إسرائيل قد استهدفت مطار حلب الدولي بعدد من الصواريخ عبر دفعتين انطلقت من البحر.