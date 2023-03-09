دعوة أممية لانتخاب رئيس لبناني

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جاء ذلك خلال اجتماع ورونيكا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس في السرايا الحكومي، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.
ووفق البيان «تم البحث في التحضيرات للتقرير الذي سترفعه ورونيكا إلى مجلس الأمن في الجلسة التي ستعقد في السابع عشر من الشهر الجاري».
يذكر أن لبنان دخل مرحلة الشغور الرئاسي منذ 31 أكتوبر الماضي.
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