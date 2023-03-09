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دعوة أممية لانتخاب رئيس لبناني

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا أمس ضرورة التزام لبنان بتطبيق الاستحقاقات الدستورية في موعدها لا سيما إجراء الانتخابات الرئاسية وأيضا الانتخابات البلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع ورونيكا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس في السرايا الحكومي، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

ووفق البيان «تم البحث في التحضيرات للتقرير الذي سترفعه ورونيكا إلى مجلس الأمن في الجلسة التي ستعقد في السابع عشر من الشهر الجاري».

يذكر أن لبنان دخل مرحلة الشغور الرئاسي منذ 31 أكتوبر الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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