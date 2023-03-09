شكرا لقرائتكم خبر دعوة أممية لانتخاب رئيس لبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا أمس ضرورة التزام لبنان بتطبيق الاستحقاقات الدستورية في موعدها لا سيما إجراء الانتخابات الرئاسية وأيضا الانتخابات البلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع ورونيكا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس في السرايا الحكومي، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

ووفق البيان «تم البحث في التحضيرات للتقرير الذي سترفعه ورونيكا إلى مجلس الأمن في الجلسة التي ستعقد في السابع عشر من الشهر الجاري».

يذكر أن لبنان دخل مرحلة الشغور الرئاسي منذ 31 أكتوبر الماضي.