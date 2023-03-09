جرائم وانتهاكات الحوثي تنغص حياة اليمنيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما احتفل العالم بيوم المرأة العالمي، تعيش المرأة اليمنية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وضعا مأساويا وانتهاكات متواصلة، حيث كشفت الناشطة الحقوقية هدى الصراري، عن وجود آلاف من النساء المختطفات في سجون خاصة وسرية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكدت أن مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمختطفين والمختطفات الذين يتعرضون للكثير من أصناف التعذيب الجسدي والنفسي واستخدامهم كأوراق سياسية للابتزاز والضغط على الأهالي، مؤكدة أن ما يتم رصده بشأن المختطفات من النساء لا يتجاوز الـ 30 %.

وكانت منظمة سام للحقوق والحريات كشفت في تقرير سابق، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية، تمارس انتهاكات غير أخلاقية بحق النساء المعتقلات في سجونها.

وفي السياق أدانت منظمات المجتمع المدني في اليمن بأشد العبارات الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد النساء اليمنيات، ومنها ممارسة العنف بكافة أشكاله، والتضييق والتمييز وتقييد الحريات وحرمانها من الحقوق التي كفلها الدستور.

وقالت المنظمات في بيان «إنها تدين الانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء والفتيات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بما في ذلك تقييد سفر المرأة دون ولي أمر، ومنع الوصول إلى الرعاية الصحية والإنجابية، والمنع من العمل، والفصل بين الجنسين في الأماكن العامة.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان، بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، واتخاذ اجراءات رادعة وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الميليشيات لإجبارها على وقف انتهاكاتها ضد المرأة.

في غضون ذلك، أكد المرصد اليمني للألغام، مقتل ثلاث نساء وإصابة أخريات، جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وقال المرصد «إنه رصد مقتل ثلاثة نساء، وإصابة تسع أخريات».

من جهة أخرى، أعلنت قوات الجيش اليمني، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي المسلحة نحو محافظة مأرب، وأكد «المركز الإعلامي للقوات المسلحة» أن دفاعات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية جنوبي المحافظة.

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