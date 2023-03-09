مصر ستحمي حقوقها المائية.. تحذير شديد اللهجة من الخارجية بشأن أزمة سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن المحادثات مع اثيوبيا لم تفضي لاي اتفاق نتيجة السياسات الاثيوبية، مشيرا لتمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا للوساطة الأمريكية والافريقية بخصوص ملف سد النهضة الاثيوبي، لافتا إلى أن المفاوضات التي انخرطت فيها مصر لم تحقق حتى الان وعدم اضطلاع اثيوبيا بمسؤوليتها للتوصل لاتفاق حال توافر ارادة سياسية حقيقية.

وأعرب شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني، ألفريد موتوا، عن أمله في وجود رغبة للتوصل لاتفاق وعدم اتخاذ اثيوبيا لاجراءات أحادية وضرورة مراعاة حقوق دول المصب، مضيفا أن الدولة المصرية ستدافع عن مصالح شعبها وستتخذ الاجراءات التي تحفظ حقوقها المائية.

بدوره، أشاد وزير خارجية كينيا بالصبر المصري والدبلوماسي التي تتعاطي بها في قضية سد النهضة، مؤكدا أهمية حل هذه القضية الهامة وبلادنا نحاول لعب دورا فعالا في هذا الأمر ولدينا نقاشات ونسعى للتوصل لحلول لان المفاوضات لا يمكن ان تستمر دون التوصل لاتفاق.