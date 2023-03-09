شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحركة الوطنية :كلمة السيسي في احتفالية يوم الشهيد رسالة بأن الدولة لا تنسي ابناؤها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان دماء الشهداء الذكية ستبقي علامة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية وستبقي تضحياتهم دين معلق في رقابنا جميعاً فلولاهم ما كنا نحن وما كان الوطن.

مشيرا الي أن ما قدمته مصر من شهداء سواء في الحرب التاريخية ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي أو في الحرب على الإرهاب وتطهير أرض الوطن الطاهرة من الاحتلال ومن الارهاب والتطرف كلفنا ارواح ورجال وابطال من القوات المسلحة، ومن الشرطة ارواح تستحق ان تبقي خالدة في اذهاننا وفي كتب التاريخ نحكيها الاجيال جيل بعد جيل نتعلم من العبر والعظات ونتعلم معاني الايثار والتضحيات .

واضاف رؤوف السيد علي خلال تصريحات اعلامية له ان احتفالية يوم الشهيد والتي شهدت حضور فخامةالرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل رسالة واضحة ان الدولة لا تنسي ابناؤها الاوفياء وستبقي ذكراهم مخلدة ومحفور في ذاكرة الأمة وان الدولة تعترف بجميلهم ولولاهم ولولا تضحياتهم ما تمكنت مصر من تخطى كل هذه التحديات، وإحكام سيطرتها على سيناء وما تمكنت من التخلص من كل جماعات الإرهاب والتطرف .

واختتم رئيس الحركة الوطنية المصرية بيانه موجها التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى القوات المسلحة المصرية، ووزيرا الدفاع والداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يعد انعكاسا واضحا لمعاني الوفاء والانتماء ويجسد اسمي معاني العطاء والتضحية لتراب مصر المقدس .