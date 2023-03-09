شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة روان لاشين: يوم الشهيد ذكرى تجسد معاني التضحية الحقيقة من أجل الوطن الغالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة روان لاشين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحية لكل الشهداء وأسرهم وجميع مؤسسات الدولة المصرية بمناسبة الاحتفالات بيوم الشهيد، مؤكدة أن هذه الذكرى تجسد معاني التضحية الحقيقية من أجل الوطن الغالي ".

وثمنت النائبة روان لاشين، تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر الشهداء خلال الندوة التثقيفية ال 37 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، مؤكدة أن هذا الأمر يبعث برسالة حب وإخلاص ودعم وطمأنينة وأن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن دعم الشهداء وأنهم سيظلون دائما في قلب وعقل الوطن.

وأشارت " لاشين "إلي أن احتفالات مصر على المستوى الرسمي والشعبي بيوم الشهيد والذي يوافق 9 مارس من كل عام، يؤكد أن مصر لا تنسي تضحيات أبنها بل تجعلهم دائما قصص بطولات نستلهم منها كل ما هو غال وثمين.

وتابعت:" يوم الشهيد يؤكد للجميع اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لجنود مصر الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن ".

وتحتفل الدولة في 9 مارس من كل عام، بيوم الشهيد، وهو ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء تواجده على الجبهة بين أبنائه من أبطال حرب الاستنزاف، وذلك في رسالة تؤكد على تواجد قيادات القوات المسلحة بين أبنائهم من المقاتلين على الجبهة، وفي يوم 9 مارس من كل عام تقيم القوات المسلحة المصرية العديد من الفعاليات الرسمية، التي يحضرها كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، بالإضافة للمواطنين، وأسر الشهداء والمصابين على مدار الفترة الماضية، في إجراء يؤكد عدم نسيان أسر الشهداء والمصابين مهما مر عليهم من عقود.