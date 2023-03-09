انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات: لا توجد محافظة خالية من المخدرات وهذه هي الأكثر انتشاراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال صبحي في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه السومرية الفضائية ان "تجارة المخدرات جريمة عابرة للحدود تستهدف العراق وترتبط بالعديد من الجرائم الأخرى، وأصبحت عصابات المخدرات تستهدف المجتمع بسبب الفقر والبطالة واستدراج الشباب الى هذه الآفة وهناك عدة أسباب أدت الى انتشار المخدرات منها امنية واقتصادية ومجتمعية".وأضاف: "قانون المخدرات رقم 70 لسنة 2014 فرضت خلاله عقوبات قاسية على المتاجرين والمتعاطين قد تصل في بعض حالاتها الى الإعدام والحبس الشديد"، موضحا ان "المادة 28 تشمل المتاجر والناقل والمروج اما المتعاطين فهم ضمن المادة 32 من قانون المخدرات وأي شخص استدرج بالتعاطي يقدم نفسه للعلاج لا تقام أي دعوى جزائية ضده".

وأشار صبحي الى ان "عمليات القاء القبض على تجار المخدرات وتفكيك العصابات وخلال الشهرين الماضيين تم القاء القبض على 2000 متهم وفي العام الماضي تم القاء القبض على أكثر من 16000 متهم ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات".

وبين ان "عصابات المخدرات تستهدف الجميع والفئة الأكبر هي من الشباب الذكور من عمر 18 الى 30 سنة والإحصائيات التي نجريها تؤكد بداية الانتشار للمخدرات في البلاد وهناك امل في القضاء على هذه الظاهرة".

ولفت صبحي الى ان "أكثر مادة انتشارا هي مادة الكريستال والحشيشة وتدخل عبر محافظة ميسان بشكل أكثر والكيبتاجون والحبوب المخدرة تدخل عن طريق محافظة الانبار، ولا توجد محافظة خالية من المخدرات والمحافظات الحدودية هي الأكثر انتشارا للمخدرات".