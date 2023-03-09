شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: تكلفة الحرب على الإرهاب كانت كبيرة جدا.. وتحية لأسر الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، أن احتفالية الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد كانت مؤثرة جداً، وأنسابت الدموع الغالية من عيوننا غزيرة والرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء وطريقة استقباله لهم وترحيبهم وكلمات الأم أو الأب أو الابن الطفل من على منصة الاحتفال بعد تكريم الرئيس لهم، وكانت كلماتهم تنطق بالوطنية وحب الوطن والاستعداد لتقديم أى تضحية من أجل أن تبقى راية الوطن عالية وينتصر على أعدائه.

وأشار الشهابى إلى ثأثره بكلمات أم شهيد من شهداء مثلث القيادة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى قالت فيها: "قدمت شهيدين وأنا مستعدة للشهادة .. شرف لينا .. وده كرم من عند ربنا إنه كرمنا بالشهادة .. الدنيا مش مستاهلة..أهم حاجة ولادنا نالوا الشهادة وكرمونا في الدنيا وفي الآخر".

وأوضح أنه لفت نظره هذه الحنية والحنان الصادق والود الحقيقي من الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أسر الشهداء وخاصة المكرمة وخاصة الأطفال الصغار وحرص فيها على التقاط صورا تذكارية مع أسر الشهداء.

وتعليقا على كلمة الرئيس فى الاحتفالية قال الشهابي إن الرئيس كان حريصاً على أن يسجل للتاريخ تفاصيل ما كان شريكاً فيه قبل أحداث يناير 2011، محذراً الشعب من تكرار أحداث يناير الكارثية مرة أخرى، حامدا لله سبحانه وتعالى على إنقاذه مصر مما كان مدبراً، ومنبها الشعب أن الدول التى وقعت (قاصدا خروج شعبها إلى الشارع) لم تعود حتى الآن.

وأشار رئيس حزب الجيل «الشهابي» إلى ما صرح به الرئيس السيسى من أن تكلفة الحرب على الإرهاب كانت كبيرة جداً وصلت إلى مليار جنيه كل شهر وعلى مدى 90 شهر بخلاف دماء الشهداء والمصابين، موضحا أن الاحتفالية كانت رائعة وعلى مستوى المناسبة العظيمة "يوم الشهيد" وكانت متنوعة وفقراتها الفنية لم تفقد المناسبة وقارها وهيبتها.