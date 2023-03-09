انت الان تتابع خبر توجيه جديد للداخلية يخص محافظة ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن صدور توجيه لوزير الداخلية عبد الامير الشمري يخص محافظة ديالى.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية وجه جميع القيادات الموجودة في ديالى بتكثيف الجهود الامنية والاستخبارية وانهاء الخروقات الامنية". وأضاف أن "الاجهزة الامنية تعمل على عملية القبض على كل من تسول نفسه لزعزعة امن محافظة ديالى"، مشيراً الى "جهود كبيرة تبدلها الاجهزة الامنية من اجل القبض على منفذي جريمة ديالى الاخيرة".

وتابع المحنا أن "الجهات الامنية تعمل بشكل مستمر على منع ومحاربة عمليات التهريب".

ووصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، إلى محافظة ديالى، بعد استهداف مواطنين بعبوة وهجوم مسلح.