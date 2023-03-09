شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أيوب: احتفالية الشهيد تؤكد قوة وقدرة القرار المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، إن احتفالية الشهيد تؤكد على عدة معانى مهمة، موضحًا أن احتفال اليوم بيوم الشهيد أكد على رسالتين، وهما قوة القرار المصرى وقدرة الدولة المصرية.

وأضاف رئيس تحرير صوت الأمة، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن الإرهاب لا يقدر على كسر الدولة، طالما الشعب على قلب رجل واحد، وهذا نابع من ثقة الشعب في القيادة السياسية الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح الكاتب الصحفى يوسف أيوب، أن القيادة السياسية منذ عام 2014 حتى الآن تخوض حربين، ممثلة في المسار الأول القضاء على الإرهاب، والثانى هو المسار التنموى في كل أنحاء مصر، وهذا زاد من القدرة المصرية وقوة القرار المصرى.

ولفت رئيس تحرير صوت الأمة، إلى أن كلمات أمهات الشهداء معبرة عن المصريين في الثقة بالقيادة السياسية، وأن أرواح أبنائهن لم تذهب هباءً.