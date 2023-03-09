شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب مصر أكتوبر: الاحتفال بيوم الشهيد تخليد لأبطالنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، ولأسر الشهداء.

وقالت «مديح»، في في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الاحتفال بيوم الشهيد دليل على اعتزاز مصر وقياداتها بأولادها ويمثل أسمى معاني العطاء والوفاء.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قواتنا المسلحة لا تنسى أبطالها، مؤكده على أن يوم الشهيد له مكانه خاصة في قلوب جميع المصريين وسيظل شهدائنا الأبطال في أذهاننا على مر التاريخ، قائلة: «هم من ضحوا لنعيش في أمن وأمان واستقرار».

جدير بالذكر أن الفريق عبد المنعم رياض استشهد وسط جنوده على الجبهة عام 1969 ولقبه المؤرخون والعسكريون بالجنرال الذهبي وذلك تقديراً لجهوده المبذولة في إعداد القوات المسلحة بعد نكسة 67.