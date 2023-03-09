شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تطالب المسافرين لألمانيا التواجد بالمطار قبل الرحلة بـ4 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت شركة مصر للطيران، المسافرين على رحلة ميونيخ / القاهرة رقم MS788، غدًا الجمعة التواجد بمطار القاهرة الدولى قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات على الأقل، وذلك بسبب إضراب مطار ميونج بألمانيا.

وقالت شركة مصر للطيران فى بيان صحفى اليوم الخميس، أنه فى ضوء ما ورد من إدارة مطار ميونيخ بألمانيا، والذى يفيد بتنظيم إضراب جزئى فى مطار ميونيخ غدا الجمعة الموافق 10 مارس 2023 من الساعة الخامسة صباحا وحتى العاشرة صباحًا بتوقيت ميونيخ، يرجى من عملاء مصر للطيران المسافرين التواجد بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات على الأقل وذلك لتجنب التأثر بالازدحام المتوقع نتيجة للإضراب وعدم اللحاق بالرحلة.