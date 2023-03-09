شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تتفقد المنطقة الصناعية بغرب جرجا بسوهاج..وتوصى بتذليل معوقات الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، المنطقة الصناعية بغرب جرجا بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، وذلك برفقة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع الوفد البرلماني لشرح حول المنطقة الصناعية بغرب جرجا بجنوب محافظة سوهاج، والتى تم تطويرها لتفتح آفاق جديدة للاستثمار أمام صغار وكبار المستثمرين، حيث تم تنفيذ أعمال الصرف الصحي ومكافحة الحريق والكهرباء والاتصالات، وغيرها من البنية التحتية، وتبلغ مساحتها 1089 فدانا.

واكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن تنمية المناطق الصناعية وتطويرها، يمثل الحل الوحيد لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلة البطالة، التي تعاني منها المحافظة، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية بغرب جرجا تعد من المناطق الواعدة لأنها تمثل نقطة التقاء بين كبار المستثمرين وأصحاب المصانع وصغار المستثمرين.

فيما، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية توجيهات القيادة السياسية بتذليل العقبات أمام المستثمرين وتيسير إجراءات التراخيص وغيرها، من أجل دعم وتوطين الصناعة.

وأشار السجيني، إلى أن المناطق الصناعية ليست مجرد إنشاءات ولكن لابد أن تكون هناك إجراءات ميسرة وتذليل العقبات لجذب الاستثمار، وحل أى مشكلات في التراخيص وغيرها، وبالتالي المناطق الصناعية يجب أن تكون هناك أفكاراً لتشغيلها.

وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه تطوير الصناعة وتيسير إجراءات التراخيص، لجذب الاستثمار.

وأشار درويش، إلى أهمية التوسع في المناطق الصناعية وحل مشكلات المرافق والتراخيص وتيسير الإجراءات، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وأهمية ذلك في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

يترأس وفد اللجنة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كل من النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، كما يرافق الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.