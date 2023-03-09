برلمانيون: الاحتفال بيوم الشهيد تخليد لذكراهم وأرواحهم الطاهرة

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القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزيري الدفاع والداخلية، ورجال القوات المسلحة "قادة وضباطًا وجنودًا"، بذكرى "يوم الشهيد" التي توافق التاسع من مارس كل عام.

وقالت عليش، إن هذا اليوم يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل رفعة الوطن، فداءً لترابه وحفاظًا على كرامته وأمنه، وتأكيدًا على حبهم له وتضحيتهم من أجله، ويأتي تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لولا شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم لم يكن هناك وطن من الأساس كما هو موجود في بعض الدول المجاورة في الإقليم، فهناك أرواحا عشقت الموت كى تهب أوطانها الحياة، وضحت بأغلى ما تملك من أجل أن شمس الوطن مشرقة.

من جانبه، وجه اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار وأسرهم وذويهم، والتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولقواتنا المسلحة الباسلة، ووزير الدفاع ووزير الداخليه وشرطتنا المصرية بمناسبة «يوم الشهيد»، والذي يوافق اليوم 9 مارس ، مؤكداً بأن هذا اليوم يوم فاصل في تاريخ الوطن نتذكر فيه بطولات الشهداء وتضحياتهم من أجل الوطن.

وأضاف، أن كلمات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية 37 التي عقدتها القوات المسلحة اليوم كانت كاشفة للحقائق لكل المصريين لتوضح الثمن الذي دفع من أجل أمن واستقرار في سيناء وفي هذا الوطن مشددا بأن ثمن كبيراً دفع لكي ينعم هذا الوطن بالأمن وأن الأمن والاستقرار تحقق بأغلى الأثمان .

ولفت رسلان، إلى أن حرص الرئيس علي إحياء هذا اليوم بالتواجد مع أسر الشهداء والمصابين ، أضفى طابعا خاصا على يوم الشهيد بالتلاحم مع أسر الشهداء وتقديم كل أوجه الدعم لذوي الشهداء الذين عاشوا ابطال مخلصين ، واستشهدوا في سبيل الدفاع عن الوطن وسجلوا أروع وأعظم قصص البسالة والشجاعة والفداء من أجل الوطن .

وفى ذات الصدد، ثمن النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط، تقدير الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي لشهداء مصر الأبرار وإحياء ذكراهم، فضلا عن تقديم كل أوجه التعاون والدعم والرعاية لأسرهم.

وقال الكحيلي، إن أبطال مصر من الشهداء قدموا أرواحهم فداء للوطن والشعب، وإن أرواحهم الطاهرة شريكة في مسيرة التنمية ورفعة المجتمع.

وقدم عضو مجلس الشيوخ التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى القوات المسلحة المصرية، ووزيرا الدفاع والداخلية، وكل أسر الشهداء بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، مؤكدا أن ذلك يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه، الذين دافعوا عن أمنه وسلامة أراضيه بأرواحهم دون تردد أو تفكير.

وقال اللواء عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب ، إن يوم الشهيد سيظل يوم مشهودا في ذاكرة المصريين اعترافا وتقديرا منهم لكل لحظات عصيبة مرت على الدولة المصرية وتصدى لها هؤلاء الشهداء بشجاعة وبسالة حتى فقدوا أرواحهم من أجل الوطن، ولولا تضحيات شهداء القوات المسلحة والشرطة، ما نجحت الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن وكذلك القضاء على الإرهاب، ومواجهة براثن الجماعات الإرهابية في سيناء الحبيبة.