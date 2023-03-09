شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول، بتوجيه رسالة للمحترف المصري محمد صلاح لاعب الفريق الإنجليزي.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لنادي ليفربول، وذلك عقب إحرازه 129 هدفًا خلال مسيرته مع الفريق الإنجليزي حتى الآن.

ووجه محمد صلاح سؤالًا لـ جيرارد عن لاعبه المفضل، ليُجيب أسطورة ليفربول: أنت هو لاعبي المفضل، يمكن أن تكون أنت فقط.

وأضاف: ليو ابني يحبك، يحبك أكثر مني، أنت الشخص الوحيد الذي يحبه أكثر مني وأنا في المركز الثاني.

وقال صلاح عن احتفاله بالبطولات مع ليفربول بالموسم الماضي: تجربة لا يمكن أن أنساها أبدًا.

وقال جيرارد: هذه أسعد الأيام التي تعيشها جماهير ليفربول، هذه هي اللحظات التي يظلون يتذكرونها إذا تحدثوا عن الماضي، لذلك أتمنىأن أعيد الزمان مرة أخرى وألعب مباراتي الأولى مع هذا النادي.

واختتم: عليك بأن تعتز بكل لحظة مع ليفربول، لأنها تمر وتصبح من الماضي لكنها تظل أحد أفضل أيام حياتك.