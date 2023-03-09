"نقل النواب" تتفقد موقع كوبرى مشاة "همفرس" ببولاق الدكرور

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القاهرة - سامية سيد - تفقدت اليوم الخميس، اللجنة المصغرة التي شكلتها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بناء على توجيهات النائب علاء عابد رئيس اللجنة، موقع كوبرى مشاة "همفرس" بمنطقة بولاق الدكرور، الذى تم إزالته من أجل أعمال إنشاء محور كمال عامر.

وذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني والنائب محمود هشام ، والذي تم عرضه على لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد لمناقشتة وإبداء الرأى فيه، وانتهت اللجنة إلى عمل توصية بتشكيل لجنة مصغرة للانتقال للموقع للمعاينة لإمكانية تنفيذ ما تضمنه طلب الإحاطة المقدم.

وقد تم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة وعضوية النائب حسام عاشور، والنائب أحمد سعد نويصر ونواب الدائرة بولاق الدكرور النائب عمر زايد عضو مجلس الشيوخ، النائب حسام المندوه الحسينى، والنائب محمود هشام، والنائبة رشا أبو شقرة.

وبحضور ممثلي الحكومة والتنفيذيين من الهيئة القومية للأنفاق اللواء دكتور طارق جويلي نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والدكتور هشام جلال بهيئة الانفاق، ومن وزارة النقل، سالم مصطفي مكتب وزير النقل، ووليد عبد الرازق الاتصال السياسي لوزارة النقل والمواصلات.

ومن قطاع الطرق، المهندس محمد كمال مدير عام صيانه الكباري والمهندسه شروق عمر مدير عام بحوث الطرق.

كما شارك أيضا بالحضور المهندس عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقى، والمهندسة دعاء عاشور مديرة الإدارة الهندسية بإدارة بولاق الدكرور وتمت معاينة الموقع.

وأوصت اللجنة بدراسة إمكانية تنفيذ كوبري المشاة في جزء من الحارة المرورية أسفل محور الفريق كمال عامر.