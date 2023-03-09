شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يحتفل بالذكرى 104 على ثورة 1919..ورئيس الحزب يزور ضريح سعد زغلول..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد على زيارة ضريح سعد باشا زغلول بمنطقة وسط البلد، اليوم الخميس وذلك في إطار احتفالات بيت الأمة بالذكرى رقم 104 على ثورة 1919.

وقرأ رئيس الوفد الفاتحة على روح سعد باشا زغلول داخل الضريح وسط حضور عدد كبير من أعضاء حزب الوفد الذين حرصوا على الحضور احتفالاً بالذكرى رقم 104 علي ثورة 1919

وتوافد علي الضريح عدد كبير من أعضاء حزب الوفد للمشاركة في احتفالات الحزب بالذكرى رقم 104 لسنة 1919 وقراءة الفاتحة علي روح الزعيم سعد زغلول.

ورافق رئيس حزب الوفد الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب وعدد من قيادات الوفد منهم سفير نور وأحمد جمعة وسعد بدير وأمل رمزى الي جانب عدد من شباب حزب الوفد.