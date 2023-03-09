شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية يطالب بتنشئة الجيل الجديد على تضحيات شهدائنا للدفاع عن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ووزيرى الدفاع والداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، والذى يوافق يوم التاسع من مارس.

وقال بدوى فى بيان صادر عنه، أن هذا اليوم له اهمية خاصة فى وجدان المصريين وذلك لأنه يمثل استعادة بطولات الدولة المصرية وأمجاد قواتها المسلحة، بالإضافة إلى إحياء ذكرى أرواح شهدائها الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن.

واكد نائب التنسيقية على أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، تميزت كعادتها بالمصارحة والمكاشفة مع المصريين، وهذا ما عهدنا منه، منوها لحديثه بشان رغبة جماعة الشر فى تنفيذ عملية إرهابية فى سيناء، ولكن السلاح صاحى وابطال مصر مستعدين فى أى وقت للدفاع عن وطنهم مهما كان الثمن.

وأردف النائب خالد بدوى، أن دور القوات المسلحة فى حماية أمن الوطن ومواجهة الإرهاب، مقدر من جموع المصريين، مشيرا إلى أن مصر لا تنسى تضحيات أبنائهم ودائما يكونوا فى وجداننا لأن ما قدموه لا يقدر بثمن.

واختتم بدوى حديثه مطالبا بضرورة تنشئة الجيل على هذه التضحيات التى بذلها أبطالنا شهدائنا الأبرار، حتى تكون دافعا لهم لافتداء الوطن بأى وقت.