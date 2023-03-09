شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: تحية لشهداء مصر الأبرار ويوم الشهيد من الأيام الخالدة بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن يوم الشهيد الذي تحتفل به الدولة المصرية في 9 مارس من كل عام، يعيد للذاكرة تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة البواسل، مهنئا الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية بذكرى يوم الشهيد، متابعا،:"يوم الشهيد من الأيام الخالدة في تاريخ هذا الوطن".

واستكمل عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" في هذا اليوم يتجدد العزم والإصرار لأبناء القوات المسلحة ونرسل لهم باقة حب ولمسة وفاء من نواب الأمة والشعب والمصري للشهداء، وسيرة شهدائنا العطرة ستظل حية أبد الدهر ونموذج يحتذى به وأن هذا العطاء لن ولم ينتهي وان الاحتفال بهذا اليوم من كل عام تأكيد بأن القوات المسلحة لم، ولن تنسى ابنائها وكذلك الشعب المصرى وأن تضحيات هؤلاء الرجال البواسل ستظل خالدة أبد الدهر".

وفى ذات الصدد، قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،:" تحية إعزاز وتقدير للشهداء الأبرار، في يوم الشهيد، الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض ، خلال تواجده بالصفوف الأمامية لجبهة القتال فداء لأرض الوطن في 9 مارس 1969 ، وجميع الشهداء المخلصين فى حرب الاستنزاف التى ردت الكرامة لمصر، وأعطت الأمل و مهدت لحرب أكتوبر الخالدة، حرب النصر والكرامة والتحرير".

وتابعت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب:" الأجيال الجديدة تستلهم روح الفداء من قصص وبطولات الشهداء التى سطرها التاريخ بحروف من نور، وستظل هذه التضحيات خالدة في صفحات التاريخ، ولم ننسى من ضحى بروحه ودمائه الطاهرة من أجل هذا الوطن وهذا اليوم هو أقل تكريم لشهداء الوطن الأبرار".

ووجهت رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، التحية لأبطال القوات المسلحة على دورهم في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية، وجهودهم في مواجهة الإرهاب، قائلة: بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة ستظل عالقة في أذهان كل المصريين على مر التاريخ، إذا كنا نحتفل بذكرى غالية على قلوبنا وهي يوم الشهيد، والبطولات التي شهدتها مصر في مواجهة الاحتلال، فعلينا أيضا أن نتذكر شهداء وأبطال القوات المسلحة الذي ضحوا بأرواحهم في مواجهة الإرهاب الداخلي.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه بفضل جهود وتضحيات القوات المسلحة استطاعت مصر أن تقتلع جذور الإرهاب، وتبدأ مرحلة جديدة في كل ربوع مصر من التنمية والبناء في كافة قطاعات الدولة.

وأشارت رغدة نجاتي، إلى الدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة في المشروعات القومية العملاقة التي نالت تقدير كل دول العالم، وسيعود نفعها على كافة المواطنين.