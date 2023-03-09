شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من هاري كين بعد توديع دوري الأبطال أمام ميلان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن النجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام، يرغب بشكل كبير فى الرحيل عن صفوف فريقه، بعد السقوط أمام ميلان، والخروج من الدور ثمن النهائي، بعد التعادل السلبي الذي سيطر على مواجهة الإياب أمس بين الفريقين.

حيث جاءت هذه النتيجة فى مصلحة الكبير ميلان، والذي نجح الفوز فى موقعة الذهاب داخل ملعبه، بهدف نظيف، ليتأهل الروسونيري إلى الدور القادم، ويحقق إنجازا غائب عن الفريق الإيطالي منذ أكثر من عشر سنوات.

ويري كين أن فرص بقائه داخل توتنهام لفترة أطول، ستكون بمثابة إضاعة للوقت، وإنهاء لمسيرته الكبيرة، كونه أحد المهاجمين المخضرمين، وهداف الدوري الإنجليزي فى أكثر من مناسبة سابقة.



كين يفضل الرحيل عن توتنهام

ومن جانبه، يفضل هاري كين الرحيل عن توتنهام وعدم الإستمرار لفترة أطول داخل صفوف الفريق اللندني، مع بحث إمكانية إنضمامه إلى بايرن ميونخ، والذي يرغب بقوة فى إستقدام اللاعب بنهاية الموسم الجاري.



موقف توتنهام من رحيل كين

وفى هذا الإطار، أصبح مسئولي توتنهام منفتحين بصورة كبيرة لإمكانية رحيل كين عن صفوف الفريق فى الصيف، يأتي ذلك فى ظل إقتراب عقد اللاعب على الإنتهاء، والذي سينتهي قى صيف 2024 القادم.