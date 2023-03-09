شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يعتقل 3 من أنصار تنظيم داعش الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الأمن المغربي، الخميس، إنه ألقى القبض على 3 أشخاص "موالين" لتنظيم داعش الإرهابي، و"متورطين في التخطيط لهجمات إرهابية".

وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمخابرات المدنية، وهو المسؤول عن التحقيق في قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى، في بيان أنه عثر لدى المحتجزين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و28 عامًا على "أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف" لتنظيم داعش وتحرض على العنف بالإضافة إلى إصدارات مكتوبة حول الأنشطة الإرهابية للجماعات التابعة للتنظيم بمنطقة الساحل.

وأضاف البيان أن "المشتبه فيهم كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية".

وتقول السلطات المغربية إنها تنفذ عمليات استباقية لمكافحة الإرهاب وتفكيك خلاياه.

وألقى الأمن المغربي القبض على العشرات مما يصفها بالخلايا الإرهابية منذ إعلان قيام تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام.

وشهد المغرب هجمات إرهابية في مايو(أيار) عام 2003 أسفرت عن مقتل 45 شخصًا من بينهم منفذو الهجمات وعددهم 14.

وكذلك وقعت هجمات متفرقة في الدار البيضاء عام 2007 ولقي 17 شخصًا حتفهم في تفجير مقهى سياحي بمراكش في 2011.