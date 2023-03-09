شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد يؤكد أن شباب الإمارات هم أساس ريادتها وركيزة تقدمها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن جيل الشباب من أبناء وبنات الإمارات هم ثروتها الحقيقية وأساس ريادتها وركيزة تقدمها ورفعتها، بطموحهم الذي يطاول عنان السماء وعمق انتمائهم لوطنهم وحرصهم على أن يكون اسم الإمارات على الدوام عاليًا خفاقًا في جميع المحافل والمناسبات بعِلمهم وعملهم ومثابرتهم وإصرارهم على بلوغ أعلى درجات التميز في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى جانبه ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أوائل الخريجين من منتسبي أكاديمية شرطة دبي من الطلبة المرشحين والمرشحات، بحضور القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري.



وهنأ الشيخ محمد بن راشد الخريجين بتفوقهم ودعاهم أن يستمروا في الحفاظ على تميزهم العلمي والمهني مع دخولهم إلى معترك الحياة العملية، وأن يكونوا على الدوام النموذج والقدوة لأقرانهم وللأجيال الجديدة في السعي الدائم نحو ارتقاء أعلى مراتب النجاح، وأن يحرصوا على تسخير ما يحملون من معارف في خدمة الوطن وإعلاء شأنه وترسيخ مقومات ريادته، متمنيًا سموه لهم مزيدًا من التوفيق والسداد كل في مجال تخصصه.



كما التقى الشيخ محمد بن راشد مجموعة من خريجي الدفعة الأولى من برنامج بكالوريوس الطب والجراحة في كلية الطب في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية مدير الجامعة الدكتور عامر أحمد شريف، والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية بمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي.

وأعرب عن اعتزازه بتخريج هذه المجموعة المتميزة ضمن الدفعة الأولى لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة، والتي ضمت منتسبين من داخل الدولة ودول المنطقة ومن حول العالم، مؤكدًا أن "الإمارات ستظل على الدوام منارة للعلم والمعرفة، ومنصة لتخريج أجيال من الكوادر المؤهلة تسهم في دفع مسيرة التنمية في المنطقة والعالم وضمن مختلف المجالات".

