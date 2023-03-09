السيسي: مش هننسي كل شهيد ومصاب

الشارقة - اميمة ياسر - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان «مثلث القيادة»، يتحدث عن 3 من أبطال القوات المسلحة، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بالتعاون مع الشركة المتحدة، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس.

وتناول الفيلم قصة كلًا من الرائد البطل مصطفى حجاجي، مساعد الدفعة 103 حربية، والرائد البطل محمد علي العزب مساعد الدفعة 104 حربية، والرائد البطل عماد الدين أبو رجيلة حامل العلم.

ووقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية لأمهات الشهداء الـ3 الذين استشهدوا، قائلًا: «ربنا يتقبلنا ويتقبلهم، لازم تتكلموا عشان تسمعوا الناس في مصر».

وأضاف: «مش بس الجيش اللي مبينساش الشهداء لكن كل المصريين، اليوم نتكلم عن استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض منذ أكثر من 50 عامًا، مش هننسي كل شهيد وكل مصاب قدم حتة من جسمه عشان البلد دي تكون في أمان وسلام».

وأكمل: «في حد بيقول هو معقول هو إحنا نقدر نقضي على الإرهاب، بفضل الله وأبناءكم وأبناء أسر أخرى، الحمد لله رب العالمين تحقق الحلم، بفضل الأرواح والأسر المصرية الطيبة والبسيطة اللي ربت أولادها وقدمتهم».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس 9 مارس، الندوة التثقيفية الـ37 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتحتفل مصر كل عام بيوم الشهيد والمحارب القديم، في ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس الأركان خلال حرب الاستنزاف.