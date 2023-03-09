السيسي لأهالي الشهداء: هتشوفوا سيناء بصورة تفرحوا بيها

الشارقة - اميمة ياسر - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان «مثلث القيادة»، يتحدث عن 3 من أبطال القوات المسلحة، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بالتعاون مع الشركة المتحدة، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس.

وتناول الفيلم قصة كلًا من الرائد البطل مصطفى حجاجي، مساعد الدفعة 103 حربية، والرائد البطل محمد علي العزب مساعد الدفعة 104 حربية، والرائد البطل عماد الدين أبو رجيلة حامل العلم.

ووقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية لأمهات الشهداء الـ3 الذين استشهدوا، قائلًا: «الثمن اللي مننساهوش حقيقي إن الخراب اللي كان ممكن مصر تشوفه في الـ10 سنوات اللي فاتت ميتكررش تاني، بكل المصريين وفوق ده كله ربنا».

وطمأن أهالي الشهداء، بقوله: «هنحتفل كلنا وأسر الشهداء في يوم تشوفوا سيناء فيه غير اللي شفتوه في الصورة المؤلمة، اللي هي صورة الأشرار».

وأضاف: «هتشوفوا بفضل الله صورة هتفرحوا بيها إن أولادكم قدموا أرواحهم لجل البلد دي، الدنيا هتكون مختلفة خالص».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس 9 مارس، الندوة التثقيفية الـ37 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتحتفل مصر كل عام بيوم الشهيد والمحارب القديم، في ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس الأركان خلال حرب الاستنزاف.