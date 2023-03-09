برلمانيون: التاريخ لن ينسى تضحيات الشهداء وستظل ذكراهم نبراسًا للأجيال

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القاهرة - سامية سيد - أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن يوم الشهيد سيظل خالدا عبر التاريخ، وأن احتفال مصر فى 9 مارس من كل عام، بيوم الشهيد، وهو ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء تواجده على الجبهة بين أبنائه من أبطال حرب الاستنزاف، والاحتفال بهذه الذكرى العطرة رسالة على عدم نسيان أسر الشهداء والمصابين مهما مر عليهم من عقود.

وفى هذا الإطار، قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تحتفل بيوم من أعظم الأيام خلوداً فى تاريخ وطننا وهو يوم الشهيد.

وأضاف:"نحتفل بهذا اليوم سنويا لنتذكر ما قام به هؤلاء الأبطال من دفاع بالغالي والنفيس عن هذا الوطن العظيم، هذه المناسبة العظيمة إنما هي تعبير عن التقدير و الاحترام لرجال بواسل ضحوا بأرواحهم من أجل أمن و أمان و استقرار الوطن، وشهداء مصر ستظل سيرتهم خالدة في وجداننا باعتبارهم نموذجا عظيما يحتذي به الجميع في الحفاظ على كرامة هذا الوطن".

وفى ذات الصدد، قال النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، إن أن الاحتفال بيوم الشهيد يؤكد أن القوات المسلحة لم ولن تنسى أبنائها المخلصين، خاصة وأن هذا تجسيد لأسمى معاني الوطنية والفداء لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار هذا الوطن.

وأضاف فؤاد، أن الاحتفال بيوم الشهيد هذه الذكرى العطرة التى سجلها التاريخ بحروف من نور لها دلالات خاصة، أولها أن الدولة المصرية لم ولم تنسى شهدائها الأبرار ودمائهم الذكية التى ضحوا بها من أجل رفعة الوطن والحفاظ على ترابه، واستعادة البطولات والأمجاد، وإحياء ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل أمن وأمان هذا الوطن.

وفى سياق متصل، هنأ النائب علاء قريطم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

ووجه قريطم، التحية لرجال القوات المسلحة البواسل، متابعا:" يواصلون الليل بالنهار لحفظ أمن و أمان واستقرار الوطن، والدولة المصرية لم و لن تنسى شهدائها الأبرار، وستظل أسماؤهم محفورة بحروف من نور في الذاكرة عبر الزمن يتذكرها جيل بعد جيل لرجال ضحوا بأرواحهم لكي يعيش الوطن بعزة و شموخ".