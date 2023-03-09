شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حماة وطن يلتقى محافظ الفيوم ويوفر جهاز 32 عروسا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربى، عن شكره وتقديره للدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وقال أن حزب حماه الوطن لن يتأخر لحظة في دعم المواطن المصري.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اليوم لقيادات حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، وبحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ ووفد من حزب حماة الوطن.

وأكد نصير، علي أن حزب حماة الوطن يساهم بشكل كبير مع الدولة المصرية في دعم المشروعات التنموية التي تخفف عن كاهل المواطن المصري، ومن أهمها مراكز الأمل المنتشرة على كافة الجمهورية، وتوفير فرص عمل للفتيات والشباب وفصول محو الأمية والتخاطب والخدمات الصحية والاجهزة التعويضية التي تقدم مجانا للمواطن المصري.

وخلال الزيارة أعلن نصير أنه سيتم تقديم لحوم طازجة بسيارات حزب حماة الوطن المتحركه في المحافظات المختلفة، والتي ستبلغ حوالي 800 طن شهريا مساهمة من الحزب والدولة في تخفيض قيمة اللحوم التخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

ووجه اللواء طارق نصير الشكر للقيادة السياسية على جهودها التي تبذلها في خدمه الوطن والمواطن مؤكدا علي أن حزب حماة الوطن دائما في خدمة الوطن والمواطن.

وقدم حزب حماه الوطن هديه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جهاز كامل لعدد 32 عريس وعروسة من الأيتام من أبناء الفيوم في عرس جماعي بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء الحزب.