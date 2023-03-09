انت الان تتابع خبر السيد السيستاني يستقبل وفد الفاتيكان.. هذه تفاصيل اللقاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب السيستاني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الاخير"استقبل وفد دولة الفاتيكان برئاسة رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان الكاردينال ميغيل أنجيلو أيوزو غيكسو".

ونقل الكاردينال غيكسو "رسالة شكر وتقدير من بابا الفاتيكان فرانسيس بمناسبة الذكرى السنوية لاستقباله في النجف الأشرف"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن "الوفد البابوي ضمَّ كلاً من رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان الكاردينال ميغيل أنجيلو أيوزو غيكسو، وسكرتير المجلس ماركوس سولو، وسكرتير سفارة الفاتيكان في العراق تشارلز لوانجا سوونا".