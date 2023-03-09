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وزير الداخلية يصدر توجيهات تخص البطاقة الوطنية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشمري زار قسم طباعة البطاقات في مديرية شؤون البطاقة الوطنية، حيث شدد على "سرعة الإنجاز ومنح جميع المواطنين في البلاد بطاقة وطنية خاصة مع توفرها بإعداد كبيرة".

كما استمع الشمري الى "شرح موجز عن آخر الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالعمل المنجز، موجهاً بجملة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل في هذه المديرية"، بحسب البيان. 
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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