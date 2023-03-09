شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس حكماء المسلمين ودائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان يوقعان مذكرةَ تفاهم مشتركة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقَّع مجلس حكماء المسلمين ودائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان مذكرةَ تفاهم مشتركة لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات.

مثَّل مجلس حكماء المسلمين الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام، في حين مثَّل الدائرة عميد دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان نيافة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو جيكسو،.

ونصت الاتفاقية وفقًا لبيان صحافي، حصل 24 على نسخة منه، على تشكيل لجنة مشتركة دائمة للحوار الإسلامي المسيحي بين مجلس حكماء المسلمين ودائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان، برئاسة الجانبين، وعقدِ اجتماعات سنوية لتنسيق الجهود والمبادرات المشتركة لتعزيز الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة حول العالم.

وأعرب الكاردينال أيوسو عن تقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، وأشار إلى العلاقة التاريخية بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر؛ التي أصبحت مصدر إلهام لملايين المتدينين حول العالم.



وأضاف الكاردينال أيوسو أن "توقيع مذكرة التفاهم اليوم سيسهم في تعزيز جهود التعاون المشترك وتشجيع المزيد من المبادرات والمشاريع الملهمة لنشر التعايش والأخوة الإنسانية على مستوى العالم".



من جهته، أكَّد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تعزيز جهود الحوار الإسلامي المسيحي، الذي يستند إلى تاريخ طويل من التعايش بين الإسلام والمسيحية والمبادئ التي تنص عليها وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، التي وقَّعها الإمام الأكبر أحمد الطيب والبابا فرنسيس في أبو ظبي عام 2019.