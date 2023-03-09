نجم ليفربول السابق ينصح مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

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محمد الفلاح - وجه مدافع فريق ليفربول السابق جيمي كاراجر النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بالرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

نجم ليفربول السابق ينصح مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد

وكان فريق باريس سان جيرمان قد خسر بنتيجة هدفين دون رد في إياب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

وقال كاراجر في الأستديو التحليلي للمباراة عبر شبكة "CBS Sports" الأمريكية:"علي كيليان مبابي الرحيل عن باريس سان جيرمان فهو فريق ليس مستعد للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأتم:"لا اعتقد أن الفريق سوف يتحسن في الموسم المقبل، أرغب أن كيليان مبابي بالذهاب إلى ريال مدريد وسيكون أفضل بالنسبه له في هذا التوقيت".

وأضاف:"الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا لنادي باريس سان جيرمان في خمسة مرات من دور الـ16 من البطولة العالمية هو أمر مثير للسخرية يحتاج الفريق إلى عدد كبير من الأموال بجانب الخبرة والحكمة في اختيار الصفقات القوية".