شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يجهز لخطف نجم ريال مدريد.. صفقة خرافية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن وجود رغبة قوية من مسئولي مانشستر يونايتد لحسم التعاقد، مع إدواردو كامافينجا، نجم وسط ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت التقارير أن اليونايتد يرصد مبلغ مالي خرافي من أجل اللاعب يقترب من 115 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع صاحب ال 20 عاما، فى إنتظار موقف ريال مدريد من التفريط فى نجمه الفرنسي من عدمه.

وفى إطار متصل، يبدو أن ريال مدريد لن يفرط فى خدمات لاعبه الشاب بسهولة، والذي يراه أحد المحاور الهامة فى الفريق، والذي يمكنه اللعب فى مركز الظهير الأيسر، بجانب خط الوسط، لإتسامه بالمرونة التكتيكية الجيدة، والتى تميزه عن باقي لاعبين جيله.

إضافة إلى أن الجانب المدريدي يري كامافينجا، بأنه مشروع الفريق القادم لسنوات طويلة مقبلة، فى ظل إقتراب مسيرة كلا من الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس على الإنتهاء داخل الفريق المدريدي، مما يزيد من صعوبة مهمة إتمام هذا الإنتقال.



موقف كامافينجا المفاجئ يحسم الأمور

ومن جانبه، أبدي اللاعب بشكل كبير رغبته فى إستكمال مسيرته مع الفريق المدريدي، خاصة أنه يحظي على ثقة ودعم أنشيلوتي داخل الريال، ومن ثم فإنه يريد مواصلة تلك المسيرة مع الميرنجي، لتحقيق المزيد من الألقاب والنجاحات الشخصية.