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بينهم ميسي.. اللاعبون الأكثر تسجيلاً للأهداف بمباراة واحدة في التشامبزليغ

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بغداد - ياسين صفوان - لا عجب أن رونالدو وميسي وليفاندوفسكي يحتلان أول 3 مراكز في لائحة الهدّافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، بواقع 140 و129 و91 هدفًا تواليًا لكل لاعب، حيث يطمح ليفاندوفسكي في أن يصبح ثالث لاعب يكسر حاجز 100 هدف في المسابقة.

*أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مباراة واحدة عبر تاريخ بطولة بنظامها الحديث (منذ 1992).

ليونيل ميسي (5 أهداف)
أصبح ميسي -أفضل لاعب في العالم 8 مرات- أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجّل 5 أهداف في مباراة واحدة، عندما قاد فريقه السابق الإسباني لاكتساح باير ليفركوزن الألماني 7-1، في إياب ثمن النهائي موسم 2011-2012.

لويس أدريانو (5 أهداف)
بعد عامين ونصف من إنجاز ميسي، بات أدريانو ثاني لاعب يسجل خماسية في مباراة واحدة بتاريخ البطولة، عندما سجّل 5 أهداف لفريقه شاختار دونتسك الأوكراني أمام باتي بوريسوف البيلاروسي في الفوز 7-0 في دور المجموعات، موسم 2014-2015.

روبرت ليفاندوفسكي (4 أهداف)
سجّل ليفاندوفسكي 4 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا مرّتين، الأولى مع بوروسيا دورتموند في الفوز 4-1 على الإسباني بموسم 2012-2013. والثانية في فوز بايرن ميونيخ الألماني 5-0 على النجم الأحمر الصربي في موسم 2019-2020.

ماركو فان باستن (4 أهداف)
الأسطورة الهولندية الفائز بالكرة الذهبية 3 مرّات، كان أول من يسجّل 4 أهداف في مباراة واحدة في بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الحديث بعد تدشينها عام 1992، حيث أحرز كل أهداف فريقه ميلان الإيطالي ضد غوتبرغ السويدي في الانتصار بنتيجة (4-0) موسم 1992-1993.

المثير أن فان باستن اللاعب الوحيد الذي في تاريخ كرة القدم الذي سجّل "رباعية" في بطولة دوري أبطال أوروبا بمسماها القديم والحديث، حيث أحرز 4 أهداف في مرمى ليفسكي صوفيا البلغاري بأكتوبر 1988، ثم عاد وأضاف رباعية أخرى ضد غوتبرغ عام 1992.

(4 أهداف)
قد يكون رونالدو -نجم النصر السعودي- أفضل هدّاف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك لم يسجّل "رباعية" سوى مرّة واحدة في مسيرته، وكانت في موسم 2015-2016 مع فريقه السابق ريال مدريد، عندما اكتسح مالمو السويدي 8-0 في دور المجموعات.

المفارقة أن رونالدو قاد "الميرينغي" لمعادلة أكبر فوز في تاريخ دوري أبطال أوروبا، والمسجّل باسم الإنجليزي عندما انتصر على بشكتاش 8-0 في عام 2007، حيث أشرف على الفريقين في كلتا المباراتين -ريال مدريد وليفربول- المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز.

إليكم قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مباراة واحدة في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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