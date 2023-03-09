انت الان تتابع خبر بينهم ميسي.. اللاعبون الأكثر تسجيلاً للأهداف بمباراة واحدة في التشامبزليغ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا عجب أن رونالدو وميسي وليفاندوفسكي يحتلان أول 3 مراكز في لائحة الهدّافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، بواقع 140 و129 و91 هدفًا تواليًا لكل لاعب، حيث يطمح ليفاندوفسكي في أن يصبح ثالث لاعب يكسر حاجز 100 هدف في المسابقة.*أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مباراة واحدة عبر تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الحديث (منذ 1992).

ليونيل ميسي (5 أهداف)

أصبح ميسي -أفضل لاعب في العالم 8 مرات- أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجّل 5 أهداف في مباراة واحدة، عندما قاد فريقه السابق برشلونة الإسباني لاكتساح باير ليفركوزن الألماني 7-1، في إياب ثمن النهائي موسم 2011-2012.

لويس أدريانو (5 أهداف)

بعد عامين ونصف من إنجاز ميسي، بات أدريانو ثاني لاعب يسجل خماسية في مباراة واحدة بتاريخ البطولة، عندما سجّل 5 أهداف لفريقه شاختار دونتسك الأوكراني أمام باتي بوريسوف البيلاروسي في الفوز 7-0 في دور المجموعات، موسم 2014-2015.

روبرت ليفاندوفسكي (4 أهداف)

سجّل ليفاندوفسكي 4 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا مرّتين، الأولى مع بوروسيا دورتموند في الفوز 4-1 على ريال مدريد الإسباني بموسم 2012-2013. والثانية في فوز بايرن ميونيخ الألماني 5-0 على النجم الأحمر الصربي في موسم 2019-2020.

ماركو فان باستن (4 أهداف)

الأسطورة الهولندية الفائز بالكرة الذهبية 3 مرّات، كان أول من يسجّل 4 أهداف في مباراة واحدة في بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الحديث بعد تدشينها عام 1992، حيث أحرز كل أهداف فريقه ميلان الإيطالي ضد غوتبرغ السويدي في الانتصار بنتيجة (4-0) موسم 1992-1993.

المثير أن فان باستن اللاعب الوحيد الذي في تاريخ كرة القدم الذي سجّل "رباعية" في بطولة دوري أبطال أوروبا بمسماها القديم والحديث، حيث أحرز 4 أهداف في مرمى ليفسكي صوفيا البلغاري بأكتوبر 1988، ثم عاد وأضاف رباعية أخرى ضد غوتبرغ عام 1992.

كريستيانو رونالدو (4 أهداف)

قد يكون رونالدو -نجم النصر السعودي- أفضل هدّاف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك لم يسجّل "رباعية" سوى مرّة واحدة في مسيرته، وكانت في موسم 2015-2016 مع فريقه السابق ريال مدريد، عندما اكتسح مالمو السويدي 8-0 في دور المجموعات.

المفارقة أن رونالدو قاد "الميرينغي" لمعادلة أكبر فوز في تاريخ دوري أبطال أوروبا، والمسجّل باسم ليفربول الإنجليزي عندما انتصر على بشكتاش 8-0 في عام 2007، حيث أشرف على الفريقين في كلتا المباراتين -ريال مدريد وليفربول- المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز.

إليكم قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مباراة واحدة في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.