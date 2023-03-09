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القبض على إرهابي "مسؤول عن تجهيز وتفجير مجرم انتحاري" في الإسكندرية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفارز تمكنت من القاء القبض على أحد الإرهابيين والمطلوبين وفق احكام المادة (٤/إرهاب) لانتمائه لعصابات داعش الإرهابي المنظم اليها عام 2005 والمشترك بحادث تجهيز تفجير إرهابي انتحاري في سوق الإسكان بناحية الإسكندرية ضمن محافظة بابل عام 2013 الذي راح ضحية مواطنين أبرياء، وكذلك المسؤول عن جمع الأموال لدعم عناصر داعش الإرهابي".

وأضاف البيان، انه " تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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