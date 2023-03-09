انت الان تتابع خبر القبض على 21 متهماً بالابتزاز في محافظات عدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز الأمن الوطني في متابعة حالات الابتزاز الإلكتروني وبعد ورود شكاوى من مواطنين تعرضوا للابتزاز، تمكنت مفارزنا في محافظات عدة واستناداً للموافقات القضائية من تنفيذ عمليات أسفرت عن إلقاء القبض على (21) متهماً عملوا على تهديد ومساومة مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورهم الخاصة مقابل الحصول على مبالغ مالية".وأضاف البيان انه "تمت إحالة جميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".