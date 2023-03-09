«بوتين يكشر عن أنيابه».. ضربات روسية عنيفة بأوكرانيا وانفجارات ضخمة بكييف

الشارقة - اميمة ياسر - في آخر التطورات الميدانية، أفادت الأنباء بوقوع انفجارات قوية في كييف، صباح الخميس، بعد ضربات مكثفة استهدفت أنحاء واسعة من أوكرانيا. وقال رئيس بلدية العاصمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "انفجارات في حي هولوسييفسكي بالعاصمة. كل الأجهزة في طريقها إلى المكان" الواقع في جنوب المدينة.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت 81 صاروخا و8 طائرات مسيرة في هجمات اليوم، وقبلها قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن روسيا شنت 25 غارة جوية و32 هجوما صاروخيا في الساعات الأخيرة، كما أعلنت التصدي لـ110 هجمات روسية في محاور باخموت وكوبيانسك وليمان، فيما أعلن مسؤول أوكراني مقتل 5 أشخاص وإصابة عدد آخر جراء الضربات الروسية، وأعلن حاكم لفيف سقوط 4 قتلى جراء هجوم صاروخي روسي على مبنى سكني.

وانقطع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا في أعقاب ضربة روسية، على ما أعلن مشغل الطاقة النووية في أوكرانيا، مضيفا أنها تعمل حاليا على مولدات ديزل. وقالت مؤسسة "إنيرغواتوم" في بيان، إن "خط الاتصال الأخير بين محطة زابوريجيا النووية ومنظومة الطاقة الأوكرانية انقطع نتيجة هجمات صاروخية".

وقبلها، قال مسؤولون محليون إن وابلا من الصواريخ الروسية قصف عددا من المناطق الأوكرانية في ساعة مبكرة من الصباح، بما في ذلك ميناء أوديسا على البحر الأسود ومدينة خاركيف، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق.