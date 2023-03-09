شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل قطاع كبير من محبي الكرة الأوروبية والعالمية في معرفة ماهو موعد مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس ضمن فعاليات بطولة الدوري الاوروبي والقنوات الناقلة لها بالإضافة إلى التشكيل المتوقع.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس

ومن المُنتظر أن تقام فعاليات مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر مارس الجارى ضمن منافسات ذهاب الدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم 2022-2023 في المواجهة التي ستقام على ملعب اولد ترافورد.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة ريال بيتيس

ومن المُتوقع أن يلعب فريق مانشستر يونايتد ضد فريق ريال بيتيس بالتشكيلة التالية:

حارس المرمي: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، رافاييل فاران، ليتشا، لوك شو.

خط الوسط: فريد، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني، ماركوس راشفورد، فوت فيجورست.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس

وتنقل فعاليات مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقل الوحيد لمباريات الدوري الأوروبي ويتولى التعليق المعلق الرياضي حفيظ دراجي.